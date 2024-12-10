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إقتصاد

بعد أحداث سوريا.. ارتفاع أسهم شركات تركية

Lebanon 24
10-12-2024 | 09:57
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ارتفعت أسهم شركات البناء التركية وتصدرتها مؤسسات صناعة الأسمنت والصلب، حيث راهن المستثمرون على أن الشركات التركية ستلعب دورا رئيسيا في إعادة إعمار سوريا بعد انهيار حكم بشار الأسد.

وفيما يلي أبرز المكاسب التي حققتها الشركات التركية في تعاملات 9 كانون الاول الجاري، وفقا لتقرير لوكالة "بلومبرغ":
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ارتفاع سهم شركة "أوياك سيمنتو "المملوكة لصندوق معاشات الجيش التركي بنسبة 9.9% في تعاملات اسطنبول.
صعود سهم شركة "سيمسا"، هي شركة أسمنت تابعة لشركة "صابانجي" بنحو 10%.
ارتفاع سهم "إيسديمير" لإنتاج الصلب وشركة "ليماك دوجو أناضولو" لصناعة الأسمنت بنسبة 10% لكل منهما.
 
من جهته، صرح رئيس اتحاد صناعة الأسمنت في تركيا فاتح يوجيليك: "صناعتنا قادرة على التكيف بكفاءة مع الوضع الجديد على الأرض". وأضاف أن "الشركات الأعضاء في الاتحاد قادرة على المساعدة في جهود إعادة الإعمار في سوريا بمجرد أن تهدأ الأوضاع في هذا البلد". (روسيا اليوم)
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