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إقتصاد

أسعار النفط ترتفع

Lebanon 24
10-12-2024 | 14:58
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ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، مع توقع السوق لزيادة الطلب في الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم والشح المحتمل للمعروض في أوروبا خلال الشتاء إلى جانب انحسار المخاوف من تداعيات الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 72.64 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا أو 0.86 بالمئة إلى 68.97 دولار. (سكاي نيوز)
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