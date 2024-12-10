اقتصاديًا.. أرقام سعودية إيجابية جديدة

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ارتفعت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي بنسبة 9.2 بالمئة أو بواقع 247.6 مليار ريال (نحو 65.8 مليار دولار) بنهاية شهر تشرين الاول الماضي، لتسجل 2.936 تريليون ريال.وكانت السيولة عند مستويات 2.688 تريليون ريال في تشرين الاول من العام 2023.وكشفت بيانات البنك المركزي السعودي، الثلاثاء، أن مستوى السيولة قد نما بنسبة 8 بالمئة، بزيادة تجاوزت الـ 215 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها بشهر كانون الثاني 2024، التي كانت 2.72 تريليون ريال.وبحسب البيانات، فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49 بالمئة، وبقيمة 1.425 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الاول 2024.وسجلت "الودائع الزمنية والادخارية" 971.103 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 33 بالمئة.وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 312.506 مليار ريال بنسبة مساهمة 11 بالمئة في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين. (سكاي نيوز)