15
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
اقتصاديًا.. أرقام سعودية إيجابية جديدة
Lebanon 24
10-12-2024
|
15:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي بنسبة 9.2 بالمئة أو بواقع 247.6 مليار ريال (نحو 65.8 مليار دولار) بنهاية شهر تشرين الاول الماضي، لتسجل 2.936 تريليون ريال.
وكانت السيولة عند مستويات 2.688 تريليون ريال في تشرين الاول من العام 2023.
Advertisement
وكشفت بيانات البنك المركزي السعودي، الثلاثاء، أن مستوى السيولة قد نما بنسبة 8 بالمئة، بزيادة تجاوزت الـ 215 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها بشهر كانون الثاني 2024، التي كانت 2.72 تريليون ريال.
وبحسب البيانات، فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49 بالمئة، وبقيمة 1.425 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الاول 2024.
وسجلت "الودائع الزمنية والادخارية" 971.103 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 33 بالمئة.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 312.506 مليار ريال بنسبة مساهمة 11 بالمئة في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة مُدوية: نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السوري.. إعلامي شهير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
مُفاجأة مُدوية: نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السوري.. إعلامي شهير يكشف التفاصيل
00:11 | 2024-12-10
10/12/2024 12:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ناصيف زيتون يخرج عن صمته ويعلق (صورة)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ناصيف زيتون يخرج عن صمته ويعلق (صورة)
07:04 | 2024-12-10
10/12/2024 07:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات وتطويق شخصيّات كبيرة داخل مزرعة محصنة... هل ماهر الأسد موجود فيها؟
Lebanon 24
إشتباكات وتطويق شخصيّات كبيرة داخل مزرعة محصنة... هل ماهر الأسد موجود فيها؟
07:18 | 2024-12-10
10/12/2024 07:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
متاجر معروفة تمتنع عن القبول بالـ50 دولارا.. ما السبب؟
Lebanon 24
متاجر معروفة تمتنع عن القبول بالـ50 دولارا.. ما السبب؟
07:27 | 2024-12-10
10/12/2024 07:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خرج مصابا وجنّ جنونه.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن هروب ماهر الأسد من دمشق
Lebanon 24
خرج مصابا وجنّ جنونه.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن هروب ماهر الأسد من دمشق
12:44 | 2024-12-10
10/12/2024 12:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:58 | 2024-12-10
أسعار النفط ترتفع
14:08 | 2024-12-10
هل سيتم تغيير العملة السورية في المرحلة الجديدة؟
13:36 | 2024-12-10
للبنانيين.. هل حان وقت شراء الذهب؟
10:36 | 2024-12-10
وزير الطاقة وقّع على منح رخصة استطلاع لشركة "TGS": متفائل بأن لبنان سيصبح دولة نفطية
10:33 | 2024-12-10
البطالة ترتفع في الاردن
09:25 | 2024-12-10
الدولار يُواصل الإرتفاع في مصر... كم سجّل اليوم؟
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
11/12/2024 02:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
11/12/2024 02:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
11/12/2024 02:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24