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إقتصاد

مستويات قياسية جديدة.. هذا ما سجله الدولار في مصر

Lebanon 24
11-12-2024 | 23:00
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سجل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، تراجعاً أمام الدولار في تعاملات اليوم مسجلا 50.60 جنيه مقابل الدولار.

وسجل الدولار 50.63 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي، مقابل 50.53 جنيه للشراء.
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وفي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، بلغ سعر بيع الدولار 50.38 جنيه، مقابل 50.28 جنيه للشراء. أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل الدولار 50.43 جنيه للبيع و50.33 جنيه للشراء. (روسيا اليوم) 
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