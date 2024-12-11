مستويات قياسية جديدة.. هذا ما سجله الدولار في مصر

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وسجل الدولار 50.63 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي، مقابل 50.53 جنيه للشراء.وفي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، بلغ سعر بيع الدولار 50.38 جنيه، مقابل 50.28 جنيه للشراء. أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل الدولار 50.43 جنيه للبيع و50.33 جنيه للشراء. (روسيا اليوم)