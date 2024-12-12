Advertisement

إقتصاد

الدولار يتحرك في نطاق ضيّق

Lebanon 24
12-12-2024 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1291736-638695990448390165.png
Doc-P-1291736-638695990448390165.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع تزايد رهانات المستثمرين على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، تحرك الدولار في نطاق ضيق اليوم، الخميس. في المقابل، تراجع الين بعد تقارير إعلامية أفادت بأن بنك اليابان قد يبقي على سياسته النقدية الحالية.
Advertisement

من ناحية أخرى، صعد الدولار الأسترالي بعد بيانات عن التوظيف جاءت أفضل من المتوقع، مما يشير إلى أن سوق العمل في البلاد أكثر مرونة مما كان يعتقد العديد من المحللين. في ذات الوقت، استقر اليورو قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية الذي من المتوقع أن يصدر في وقت لاحق من اليوم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 106.580 بعد أن سجل صعوداً إلى أعلى مستوى له منذ 27 تشرين الثاني عند 106.81 يوم الأربعاء.
 
وارتفع الدولار 0.17 بالمئة إلى 152.72 ين بعد بلوغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 152.845 في اليوم السابق مع تقليص السوق الرهانات على رفع الفائدة في اليابان في الأسبوع المقبل.
 
وصعد الدولار الأسترالي 0.77 بالمئة إلى 0.6418 دولار، ليبتعد عن أدنى مستوى بلغه في عام عند 0.63370 دولار والذي لامسه أمس الأربعاء.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.41 بالمئة إلى 0.58075 دولار بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى منذ تشرين الثاني 2022 عند 0.57625 دولار.

وارتفع اليورو 0.10 بالمئة إلى 1.0507 دولار قبيل اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2766 دولارا.

واستقر الفرنك السويسري عند 0.88375 دولارا. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:54 | 2024-12-12
01:53 | 2024-12-12
01:11 | 2024-12-12
00:00 | 2024-12-12
23:18 | 2024-12-11
23:00 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24