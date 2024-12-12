الدولار يتحرك في نطاق ضيّق

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مع تزايد رهانات المستثمرين على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، تحرك الدولار في نطاق ضيق اليوم، الخميس. في المقابل، تراجع الين بعد تقارير إعلامية أفادت بأن بنك اليابان قد يبقي على سياسته النقدية الحالية.من ناحية أخرى، صعد الدولار الأسترالي بعد بيانات عن التوظيف جاءت أفضل من المتوقع، مما يشير إلى أن سوق العمل في البلاد أكثر مرونة مما كان يعتقد العديد من المحللين. في ذات الوقت، استقر اليورو قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية الذي من المتوقع أن يصدر في وقت لاحق من اليوم.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 106.580 بعد أن سجل صعوداً إلى أعلى مستوى له منذ 27 تشرين الثاني عند 106.81 يوم الأربعاء.وارتفع الدولار 0.17 بالمئة إلى 152.72 ين بعد بلوغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 152.845 في اليوم السابق مع تقليص السوق الرهانات على رفع الفائدة في اليابان في الأسبوع المقبل.