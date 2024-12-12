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إقتصاد
بشأن الـ50 دولاراً المزورة... إليكم هذا التوضيح
Lebanon 24
12-12-2024
|
10:10
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صدر عن "نقابة الصرافين" في لبنان برئاسة الدكتور مجد وليد المصري، بيان حول العملة المزورة من فئة ال50 دولارا أميركيا، وفيه:
"بعد التنسيق مع الجهاز الامني المختص - الذي قام بالدراسات والبحث والتحري الخاص به - وبعد التواصل مع عدد من الصرافين المرخصين في مناطق عدة، تبين لنا ان المشكلة المطروحة بحقيقة التزوير مبالغ فيها وهي أصغر بكثير من الواقع المعلن عنه.
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كما تبين ان الوضع ليس خارجا عن حقيقة تداول العملة في الأيام العادية السابقة وان العملة المزورة هي واضحة بالنسبة للصرافين وسهل عليهم انتقاءها.
لذلك، تود النقابة اعلامكم انها ارتأت ان حجم المشكلة مبالغ فيه ويؤدي لإرباك المواطن ليس إلا - ولا داعي بتاتا لحالة القلق والهلع المسيطر على المواطنين وعلى سوق القطع بشأن العملة المشار اليها. كما وتجد ان الحل للمشكلة بسيط والوضع ليس خارجا عن المألوف". (الوكالة الوطنية)
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