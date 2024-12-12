18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أسواق الخليج تنتعش بعد بيانات التضخم الأميركية
Lebanon 24
12-12-2024
|
13:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الخميس، تماشيا مع صعود الأسهم العالمية بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
Advertisement
وترى الأسواق فرصة قدرها 97 بالمئة تقريبا لخفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مقارنة مع فرصة كانت تبلغ 86 بالمئة قبل صدور البيانات.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3 بالمئة مع تسجيل مكاسب في معظم القطاعات. وصعد سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدا بالمئة.
أيضاً، ارتفع المؤشر القياسي في أبوظبي 0.1 بالمئة مواصلا المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مع صعود سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 2.9 بالمئة وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.3 بالمئة.
وواصل المؤشر القياسي في قطر المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق على ارتفاع 0.2 بالمئة مع تسجيل مكاسب في جميع القطاعات تقريبا.
كما أن سهم بنك الدوحة ارتفع 1.8 بالمئة وسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات 0.9 بالمئة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان رائع وفتحة جريئة.. إطلالة مميزة لماغي بو غصن والجمهور يهاجمها: احترمي على الأقل حزن زوجك (صور)
Lebanon 24
بفستان رائع وفتحة جريئة.. إطلالة مميزة لماغي بو غصن والجمهور يهاجمها: احترمي على الأقل حزن زوجك (صور)
23:00 | 2024-12-11
11/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن المطران بولس يازجي... هل عُثِرَ عليه حيّاً في سجن عدرا؟
Lebanon 24
خبر عن المطران بولس يازجي... هل عُثِرَ عليه حيّاً في سجن عدرا؟
05:47 | 2024-12-12
12/12/2024 05:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الـ50 دولاراً المزورة... إليكم هذا التوضيح
Lebanon 24
بشأن الـ50 دولاراً المزورة... إليكم هذا التوضيح
10:10 | 2024-12-12
12/12/2024 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا رصد مواطنون هناك؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا رصد مواطنون هناك؟
16:30 | 2024-12-11
11/12/2024 04:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مسلسله الرمضاني: تصريح ممثل شهير يُثير الجدل.. "ذهبت سوريا ولن تعود ولن أعود لها للأبد"!
Lebanon 24
توقيف مسلسله الرمضاني: تصريح ممثل شهير يُثير الجدل.. "ذهبت سوريا ولن تعود ولن أعود لها للأبد"!
23:49 | 2024-12-11
11/12/2024 11:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:39 | 2024-12-12
نقابة معلمي صناعة الذهب والمجوهرات: لمعالجة الوضع الاقتصادي والصناعي بعد الحرب
13:00 | 2024-12-12
أغنى عائلات العالم لهذا العام.. 3 عائلات عربية ضمن المراتب الأولى
12:44 | 2024-12-12
بعد الحديث عن دولارات مزورة.. تعميم من قوى الامن
11:42 | 2024-12-12
أسعار النفط تستقر
10:10 | 2024-12-12
بشأن الـ50 دولاراً المزورة... إليكم هذا التوضيح
08:22 | 2024-12-12
تفاصيل أكبر صفقة نفط بين روسيا والهند
فيديو
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
12/12/2024 21:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
12/12/2024 21:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
12/12/2024 21:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24