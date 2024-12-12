أسواق الخليج تنتعش بعد بيانات التضخم الأميركية

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وترى الأسواق فرصة قدرها 97 بالمئة تقريبا لخفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مقارنة مع فرصة كانت تبلغ 86 بالمئة قبل صدور البيانات.وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3 بالمئة مع تسجيل مكاسب في معظم القطاعات. وصعد سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدا بالمئة.أيضاً، ارتفع المؤشر القياسي في أبوظبي 0.1 بالمئة مواصلا المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مع صعود سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 2.9 بالمئة وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.3 بالمئة.وواصل المؤشر القياسي في قطر المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق على ارتفاع 0.2 بالمئة مع تسجيل مكاسب في جميع القطاعات تقريبا.كما أن سهم بنك الدوحة ارتفع 1.8 بالمئة وسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات 0.9 بالمئة. (سكاي نيوز)