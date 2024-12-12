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إقتصاد
تويوتا تعلن عن استثمار ضخم جديد في أكبر مصانعها بالعالم
Lebanon 24
12-12-2024
|
23:00
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تعتزم شركة "تويوتا موتور كورب" اليابانية لصناعة السيارات بناء منشأة طلاء جديدة كجزء من استثمارات بقيمة 922 مليون دولار في مجمع مصانعها بمدينة جورج تاون في ولاية كنتاكي الأميركية.
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ويعد ذلك هو ثاني إعلان عن استثمار كبير للشركة اليابانية في أكبر مصانعها على مستوى العالم.
وفي شباط الماضي قالت الشركة إنها ستستثمر 1.3 مليار دولار في مجمع كنتاكي حتى تتمكن من إنتاج سيارة كهربائية كليا من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) للسوق الأميركية. (سكاي نيوز)
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