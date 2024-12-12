تويوتا تعلن عن استثمار ضخم جديد في أكبر مصانعها بالعالم

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ويعد ذلك هو ثاني إعلان عن استثمار كبير للشركة اليابانية في أكبر مصانعها على مستوى العالم.وفي شباط الماضي قالت الشركة إنها ستستثمر 1.3 مليار دولار في مجمع كنتاكي حتى تتمكن من إنتاج سيارة كهربائية كليا من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) للسوق الأميركية. (سكاي نيوز)