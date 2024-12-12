18
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد "ميتا".. أمازون تدعم حفل تنصيب ترامب بمبلغ ضخم
Lebanon 24
12-12-2024
|
23:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتزم شركة "أمازون" التبرع بمبلغ مليون دولار لصندوق حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لتنضم بذلك إلى شركة "ميتا بلاتفورمز" في دعم الاحتفالات، ضمن مساعي شركات التكنولوجيا لبناء علاقات إيجابية مع الإدارة الجديدة، وفقاً لتصريحات متحدث باسم الشركة.
Advertisement
وأعلن الرئيس المنتخب أمس الخميس أن مؤسس "أمازون"، جيف بيزوس، يعتزم لقاءه الأسبوع المقبل، مما يبرز تواصله مع قادة قطاع التكنولوجيا.
فخلال مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن بي سي" عقب قرع جرس افتتاح التداول في بورصة نيويورك، قال ترمب: "بيزوس سيزورنا الأسبوع المقبل".
إلى جانب التبرع النقدي المباشر، ستُساهم "أمازون" أيضاً في بث حفل التنصيب كتبرع عيني تبلغ قيمته مليون دولار، وفقاً لما ذكره متحدث باسم الشركة أمس الخميس. وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقاً أن هذه التبرعات تأتي من أموال الشركة، وليست تمويلاً شخصياً من جيف بيزوس، وفقاً لما أكدته "أمازون".
وأشار ترامب أمس الخميس إلى أن مارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك"، التقاه أيضاً، مؤكداً تواصله المكثف مع إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس". وأضافت "ميتا"، المالكة لتطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام"، مليون دولار أيضاً إلى صندوق الاحتفال بتنصيب مرشح الحزب الجمهوري. (بلومبيرغ)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عن المطران بولس يازجي... هل عُثِرَ عليه حيّاً في سجن عدرا؟
Lebanon 24
خبر عن المطران بولس يازجي... هل عُثِرَ عليه حيّاً في سجن عدرا؟
05:47 | 2024-12-12
12/12/2024 05:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الـ50 دولاراً المزورة... إليكم هذا التوضيح
Lebanon 24
بشأن الـ50 دولاراً المزورة... إليكم هذا التوضيح
10:10 | 2024-12-12
12/12/2024 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنى عائلات العالم لهذا العام.. 3 عائلات عربية ضمن المراتب الأولى
Lebanon 24
أغنى عائلات العالم لهذا العام.. 3 عائلات عربية ضمن المراتب الأولى
13:00 | 2024-12-12
12/12/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر سوريا... باسل خياط يكشف لأوّل مرّة: كنت مطلوباً من المُخابرات السوريّة
Lebanon 24
غادر سوريا... باسل خياط يكشف لأوّل مرّة: كنت مطلوباً من المُخابرات السوريّة
06:13 | 2024-12-12
12/12/2024 06:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقلتها المخابرات... مُعلمة مفقودة في سوريا منذ 40 عاماً هذه قصّتها
Lebanon 24
اعتقلتها المخابرات... مُعلمة مفقودة في سوريا منذ 40 عاماً هذه قصّتها
07:32 | 2024-12-12
12/12/2024 07:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:34 | 2024-12-13
بعد تقارير دون الآمال بشأن سياسة الصين.. هبوط جديد في الاسهم الآسيوية
02:15 | 2024-12-13
انخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. إليكم الجدول الجديد
00:35 | 2024-12-13
خبر عن الذهب.. كم سيرتفع سعره؟
23:00 | 2024-12-12
تويوتا تعلن عن استثمار ضخم جديد في أكبر مصانعها بالعالم
15:43 | 2024-12-12
ترامب يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك
14:43 | 2024-12-12
بالرغم من خفض فائدة البنك المركزي الأوروبي.. الأسهم الأوروبية تتراجع
فيديو
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
13/12/2024 09:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
13/12/2024 09:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
13/12/2024 09:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24