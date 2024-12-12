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إقتصاد

بعد "ميتا".. أمازون تدعم حفل تنصيب ترامب بمبلغ ضخم

Lebanon 24
12-12-2024 | 23:54
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تعتزم شركة "أمازون" التبرع بمبلغ مليون دولار لصندوق حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لتنضم بذلك إلى شركة "ميتا بلاتفورمز" في دعم الاحتفالات، ضمن مساعي شركات التكنولوجيا لبناء علاقات إيجابية مع الإدارة الجديدة، وفقاً لتصريحات متحدث باسم الشركة.
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وأعلن الرئيس المنتخب أمس الخميس أن مؤسس "أمازون"، جيف بيزوس، يعتزم لقاءه الأسبوع المقبل، مما يبرز تواصله مع قادة قطاع التكنولوجيا.

فخلال مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن بي سي" عقب قرع جرس افتتاح التداول في بورصة نيويورك، قال ترمب: "بيزوس سيزورنا الأسبوع المقبل".

إلى جانب التبرع النقدي المباشر، ستُساهم "أمازون" أيضاً في بث حفل التنصيب كتبرع عيني تبلغ قيمته مليون دولار، وفقاً لما ذكره متحدث باسم الشركة أمس الخميس. وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقاً أن هذه التبرعات تأتي من أموال الشركة، وليست تمويلاً شخصياً من جيف بيزوس، وفقاً لما أكدته "أمازون".

وأشار ترامب أمس الخميس إلى أن مارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك"، التقاه أيضاً، مؤكداً تواصله المكثف مع إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس". وأضافت "ميتا"، المالكة لتطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام"، مليون دولار أيضاً إلى صندوق الاحتفال بتنصيب مرشح الحزب الجمهوري. (بلومبيرغ)
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