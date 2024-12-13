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إقتصاد

استفيدوا منها.. عملة رقمية شهيرة تتفوق على الكبار

Lebanon 24
13-12-2024 | 03:53
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شهدت عملة XRP ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 260% خلال الثلاثين يومًا الماضية، لتتفوق بذلك على العملات الرقمية الكبرى مثل بيتكوين وإيثريوم وسولانا ودوجكوين. في المقابل، سجلت بيتكوين ارتفاعًا بنسبة 14% خلال الفترة ذاتها، بينما ارتفعت إيثريوم بنسبة 15%، وحققت دوجكوين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1%.
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جاء هذا الأداء القوي لـ XRP بالتزامن مع إعلان شركة ريبل حصول عملتها المستقرة الجديدة RLUSD على الموافقة التنظيمية. ففي 10 كانون الاول، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، براد جارلينغهاوس، أن إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS) قد وافقت على إطلاق عملة RLUSD، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأميركي.

تستهدف هذه العملة منافسة العملات المستقرة الشهيرة مثل تيثر (USDT) ويو إس دي كوين (USDC) من خلال تقديم بديل رقمي منظم وموجه خصيصًا للمؤسسات. وتعتمد RLUSD على دعم كامل بنسبة 1:1 بواسطة إيداعات بالدولار الأميركي وسندات خزانة أمريكية قصيرة الأجل وأصول نقدية أخرى مماثلة. (investing)
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