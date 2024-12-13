التضخم في فرنسا يواصل الارتفاع... إليكم التفاصيل

Advertisement

بدوره، قال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، إن معدل التضخم السنوي في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، والمنسق للمقارنة مع دول أخرى في التكتل، قد تسارع بشكل طفيف مقارنة مع 1.6 بالمئة في تشرين الأول.ويتسق المعدل مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم لتضخم عند 1.7 بالمئة في تشرين الثاني منسق للمقارنة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.وتأثر المعدل في تشرين الثاني بالتباطؤ الموسمي في أسعار النقل الجوي، مما دفع أسعار الخدمات للتراجع.وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.1 بالمئة في تشرين الثاني، بعد أن ارتفعت 0.3 بالمئة في تشرين الأول. (سكاي نيوز)