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إقتصاد

التضخم في فرنسا يواصل الارتفاع... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-12-2024 | 14:00
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سجلت أسعار المستهلكين في فرنسا، اليوم الجمعة، إرتفاعاً بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي خلال تشرين الثاني الماضي، وذلك في تأكيد لقراءة أولية نشرت في أواخر الشهر الماضي.

بدوره، قال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، إن معدل التضخم السنوي في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، والمنسق للمقارنة مع دول أخرى في التكتل، قد تسارع بشكل طفيف مقارنة مع 1.6 بالمئة في تشرين الأول.
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ويتسق المعدل مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم لتضخم عند 1.7 بالمئة في تشرين الثاني منسق للمقارنة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وتأثر المعدل في تشرين الثاني بالتباطؤ الموسمي في أسعار النقل الجوي، مما دفع أسعار الخدمات للتراجع.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.1 بالمئة في تشرين الثاني، بعد أن ارتفعت 0.3 بالمئة في تشرين الأول. (سكاي نيوز) 
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