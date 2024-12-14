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إقتصاد
النفط يرتفع 2% عند أعلى مستوى في 3 أسابيع
Lebanon 24
14-12-2024
|
02:00
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قفزت أسعار النفط نحو 2% عند التسوية في جلسة الجمعة لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بتوقعات بأن فرض عقوبات إضافية على روسيا وإيران سيحد من الإمدادات وبأن خفض أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة سيعزز الطلب على الوقود.
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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار أو 1.5% إلى 74.49 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.27 دولار أو 1.8% إلى 71.29 دولار.
وكان السعر عند التسوية اليوم هو الأعلى لخام برنت منذ 22 تشرين الثاني ليصعد 5% على أساس أسبوعي. وسجل خام غرب تكساس زيادة 6% على أساس أسبوعي وحقق أعلى مستوياته منذ السابع من تشرين الثاني.
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