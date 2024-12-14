14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إستثمارات مصريّة بـ600 مليون دولار لإنشاء محطة لطاقة الرياح
Lebanon 24
14-12-2024
|
08:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت الحكومة المصرية اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميغاوات في خليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة "إيميا باور" الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
Advertisement
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، فإن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة التي تستهدف تحقيق 42 بالمئة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
ويعد هذا المشروع ، بحسب البيان، إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر، حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استشهد... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الخردلي"
Lebanon 24
استشهد... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الخردلي"
07:52 | 2024-12-14
14/12/2024 07:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده "حزب الله" بعد سقوط الأسد.. صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هذا ما سيشهده "حزب الله" بعد سقوط الأسد.. صحيفة إسرائيلية تعلن
15:00 | 2024-12-13
13/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل في غيبوبة ومُنعت عنه الزيارات.. هذه آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان الشهير (صورة)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة ومُنعت عنه الزيارات.. هذه آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان الشهير (صورة)
00:29 | 2024-12-14
14/12/2024 12:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا
Lebanon 24
السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا
04:00 | 2024-12-14
14/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة شقة صغيرة كشفت أفعال "نظام الأسد".. معلومات مثيرة
Lebanon 24
قصّة شقة صغيرة كشفت أفعال "نظام الأسد".. معلومات مثيرة
16:00 | 2024-12-13
13/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:30 | 2024-12-14
أوكرانيا تطلب الكهرباء من 5 دول مجاورة
10:18 | 2024-12-14
"أوبن إيه آي" تتحدى إيلون ماسك
07:19 | 2024-12-14
وزير المال بحث مع كركي في أوضاع الضمان وسبل تعزيز تقديماته
06:40 | 2024-12-14
أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع
05:33 | 2024-12-14
الدولار في سوريا.. كم سجل اليوم؟
05:07 | 2024-12-14
زرع 80 دونما ببذور قمح طري بالتعاون بين مصلحة الليطاني ووزارة الزراعة
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
14/12/2024 21:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
14/12/2024 21:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
14/12/2024 21:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24