انخفاض قوي للصادرات الألمانية

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أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الجمعة أن الصادرات انكمشت في أكتوبر الماضي بنسبة 2.8% مقارنة بالشهر الذي قبله (أيلول 2024) 124.6 مليار يورو.كذلك أظهرت البيانات تراجع الصادرات الألمانية بنفس النسبة (2.8%) على أساس سنوي.وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14% على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8%، وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7%.وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف "في بي"، توماس جيتسل، أن "بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي"، وأضاف: "حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة".وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية، فضلا عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة في ظل خطة للتخلي عن الغاز الروسي، والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا كدولة تصديرية لفترة طويلة.وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1% في تشرين الأول 2024 مقارنة بأيلول 2024 إلى 111.2 مليار يورو.