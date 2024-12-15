شركة قطرية تستحوذ على 27.5% من رخصة التنقيب في ساحل ناميبيا

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أعلنت شركة "قطر للطاقة" في بيان اليوم الاحد، توقيعها اتفاقية مع شركة "هارماتان للطاقة المحدودة"، إحدى الشركات التابعة بشكل غير مباشر لشركة "شيفرون".وقالت الشركة القطرية في بيان لها، الأحد، إنه بموجب الاتفاقية، تحصل قطر للطاقة على حصة تبلغ 27.5 بالمئة، بينما تحتفظ شركة هارماتان بحصة 52.5 بالمئة، وتبقى حصة الشريكين الآخرين في المنطقة مناصفة بين شركة تراغو للطاقة المحدودة وشركة البترول الوطنية الناميبية "نامكور"، 10 بالمئة لكل منهما.في السياق، وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن الشركة تتطلع إلى البدء قريباً في حفر أول بئر استكشافية في هذه المنطقة، خاصة في أعقاب عمليات الحفر الناجحة في مناطقنا الأخرى في ناميبيا.