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إقتصاد

شركة قطرية تستحوذ على 27.5% من رخصة التنقيب في ساحل ناميبيا

Lebanon 24
15-12-2024 | 10:28
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أعلنت شركة "قطر للطاقة" في بيان اليوم الاحد، توقيعها اتفاقية مع شركة "هارماتان للطاقة المحدودة"، إحدى الشركات التابعة بشكل غير مباشر لشركة "شيفرون".

وقالت الشركة القطرية في بيان لها، الأحد، إنه بموجب الاتفاقية، تحصل قطر للطاقة على حصة تبلغ 27.5 بالمئة، بينما تحتفظ شركة هارماتان بحصة 52.5 بالمئة، وتبقى حصة الشريكين الآخرين في المنطقة مناصفة بين شركة تراغو للطاقة المحدودة وشركة البترول الوطنية الناميبية "نامكور"، 10 بالمئة لكل منهما.
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في السياق، وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن الشركة تتطلع إلى البدء قريباً في حفر أول بئر استكشافية في هذه المنطقة، خاصة في أعقاب عمليات الحفر الناجحة في مناطقنا الأخرى في ناميبيا.
 
 
وتقع منطقة الامتياز على بعد حوالي 200 كلم قبالة سواحل ناميبيا، وحوالي 70 كلم شمال منطقة فينوس التي حققت قطر للطاقة من قبل اكتشافاً فيها.

وتبلغ مساحة المنطقة 5433 كلم مربعا، وتتراوح أعماقها بين 2400 و3300 متر.
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