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إقتصاد
السعودية تتيح خدمة استيراد المركبات الشخصية للأفراد ذاتياً
Lebanon 24
15-12-2024
|
11:37
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أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، للمستوردين الأفراد خدمة استيراد المركبات الشخصية عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية ذاتيًا، بحيث يمكن للمستورد الفرد تقديم المستندات اللازمة وإنهاء إجراءات استيراد المركبة مباشرةً من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
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وأوضحت الهيئة أنه لتقديم طلب استيراد المركبات الشخصية للأفراد يتعين على المستورد التسجيل أولًا في موقع الهيئة الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وبعد ذلك اختيار خدمة استيراد المركبات وإنشاء طلب جديد، وذلك بتعبئة معلومات المركبة والبيان الجمركي، ورفع المستندات المطلوبة، ومن ثم تقديم الطلب.
وأشارت الهيئة إلى أن إتاحة هذه الخدمة يُعد اختياريًا وليس إلزاميًا، وتتيح الهيئة في هذا الشأن دليل مستخدم تفصيليا للخدمة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني والذي يتضمن شرحًا عن الخدمة وخطوات تقديم طلبات استيراد المركبات الشخصية للأفراد، ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من الخدمة، كما يمكن للمهتمين التعرف على ضوابط استيراد المركبات للأفراد بجميع فئاتهم، وذلك من خلال زيارة الصفحة المخصصة لهذه الضوابط عبر موقع الهيئة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
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