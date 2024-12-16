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إقتصاد

وسط ترقب لاجتماع "الفيدرالي".. النفط يتراجع من أعلى مستوى له في أسابيع

Lebanon 24
16-12-2024 | 00:36
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تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع مع ترقب المستثمرين لانعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق هذا الأسبوع للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.
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لكن التراجع كان محدودا بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على الموردين الرئيسيين روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3% إلى 74.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش بعد أن استقرت عند أعلى مستوى لها منذ 22 تشرين الثاني يوم الجمعة.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.4% إلى 70.99 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من تشرين الثاني.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي في مذكرة إن أسعار النفط تعززت بفضل العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.
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