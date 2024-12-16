Advertisement

إقتصاد

"بيتكوين" تتخطى 106 آلاف دولار للمرة الأولى

Lebanon 24
16-12-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1293228-638699317695335919.jpg
Doc-P-1293228-638699317695335919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت عملة "البيتكوين الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 106 آلاف دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مدعومة بتعليقات للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تشير إلى أنه يعتزم إنشاء احتياطي استراتيجي أميركي للبيتكوين على غرار احتياطات النفط الاستراتيجية.
Advertisement

وبلغت عملة البيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى لها عند 106533 دولارا ووصلت في أحدث التداولات إلى 105688 دولارا، وفقا لـ"رويترز".
وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي " نحن الآن في مرحلة الأرقام القياسية.. الرقم التالي الذي يبحث عنه السوق هو 11 ألف دولار. التراجع الذي كان ينتظره الكثير من الناس لم يحدث للتو".

وقال ترامب لشبكة (سي.إن.بي.سي) أواخر الأسبوع الماضي "سنفعل شيئا رائعا من خلال استغلال العملات المشفرة".

وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم بناء احتياطي للعملات المشفرة مثل احتياطيات النفط قال ترامب "نعم أعتقد ذلك". وتدرس دول أخرى إنشاء احتياطيات استراتيجية من العملات المشفرة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:36 | 2024-12-16
00:00 | 2024-12-16
23:00 | 2024-12-15
22:53 | 2024-12-15
16:00 | 2024-12-15
13:00 | 2024-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24