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إقتصاد

حملة باكستان ضد السوق السوداء للدولار تعزز التحويلات المالية

Lebanon 24
16-12-2024 | 05:21
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من المتوقع أن تعزز جهود باكستان للحد من تداول العملات الأجنبية بصورة غير قانونية، تدفق تحويلات الأموال الوافدة إلى مستوى قياسي هذا العام. 

ارتفعت تحويلات الباكستانيين في الخارج إلى بلادهم بنسبة 34% إلى 14.8 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة حتى تشرين الثاني على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي. 
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جاء ارتفاع التحويلات المالية بعد تنفيذ حملة شرسة على عمليات شراء وبيع الدولار عبر القنوات غير الرسمية. ويتوقع وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب أن تسجل التحويلات المالية مستوى قياسياً عند 35 مليار دولار هذا العام، مقابل  30 مليار دولار العام الماضي.

في السياق، قال جون آشفورن، المحلل الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة لدى "بي إم آي"(BMI) التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز" في لندن: "الإصلاحات النقدية ساعدت في زيادة التحويلات المالية. وقد يكون هذا الارتفاع ناتجاً عن تحويلات كانت تُرسل سابقاً عبر السوق السوداء، والآن يتم إرسالها عبر القنوات الرسمية". (بلومبيرغ)
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