كيف تتوزع ثروة إيلون ماسك؟

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وصلت ثروة الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى نحو 447 مليار دولار، وفق بيانات مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.تتوزع هذه الثروة على 6 من شركاته، وتذهب حصة الأسد منها إلى شركة "تسلا" بقيمة 296.6 مليار دولار، يليها "سبيس إكس" بحصةٍ قيمتها 135.8 مليار دولار، ثم "إكس إيه آي" بـ25 مليار دولار، و"إكس" بـ7.4 مليار دولار، و"بورينغ" بـ3.3 مليار دولار، و"نيورالينك" بـ2.1 مليار دولار.يقابل هذه الثروة التزامات قيمتها 23.2 مليار دولار. (بلومبيرغ)