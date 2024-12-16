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إقتصاد

لأول مرة منذ 10 سنوات.. بورصة دبي تسجل أعلى مستوى

Lebanon 24
16-12-2024 | 14:00
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سجلت بورصة دبي، اليوم الاثنين، أعلى مستوى في نحو 10 أعوام مدعومة بمكاسب قطاعي العقارات والتمويل.

وارتفعت معظم أسواق الأسهم الأخرى في منطقة الخليج وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
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وصعد المؤشر القياسي في دبي 3.7 بالمئة إلى مستوى 5010 نقاط، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من 10 أعوام. وقفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، ثمانية بالمئة.

كما قفز سهم إعمار العقارية 14.7 بالمئة مسجلا أعلى مستوى في نحو 17 عاما بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لإعلان توزيعات أرباح بنسبة 100 بالمئة من رأس المال لعام 2024، والأعوام القليلة المقبلة، بما يصل إلى 8.80 مليار درهم (2.40 مليار دولار).

وفي الوقت نفسه رفع بنك إتش.إس.بي.سي السعر المستهدف للسهم إلى 13.2 درهم من 10.8 درهم.

وارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.2 بالمئة بدعم من المكاسب في قطاعات الرعاية الصحية والمرافق وتكنولوجيا المعلومات.

وصعد سهم مستشفى دكتور سليمان عبد القادر فقيه ستة بالمئة وسهم شركة العرض المتقن (توبي) اثنين بالمئة بعد أن أعلنت شركة إنشاء الحلول والمنتجات التقنية المبتكرة عن الحصول على مشروع من وزارة الاستثمار.

وارتفع المؤشر القياسي في أبوظبي 0.2 بالمئة مع صعود سهم ألفا ظبي القابضة 1.1 بالمئة وسهم الدار العقارية 4.9 بالمئة.

كما صعد المؤشر في قطر 0.1 بالمئة وسط ارتفاع معظم القطاعات.

وارتفع سهم صناعات قطر 0.5 بالمئة كما صعد سهم بنك الدوحة 0.5 بالمئة بعد أن كشف البنك عن خطة لتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الخليجية للتأمين التكافلي بشأن استحواذ الخليجية على شركة شرق للتأمين. (سكاي نيوز) 
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