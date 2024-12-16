Advertisement

إقتصاد

مع تراجع الدولار.. أسعار الذهب ترتفع

Lebanon 24
16-12-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1293563-638699704159006312.jpeg
Doc-P-1293563-638699704159006312.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجات أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ارتفاعاً مع تراجع الدولار، في حين بدأ الحذر لدى المستثمرين قبل اجتماع الفيدرالي الأميركي وسط توقعات أن يتم خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الفورية بنسبة 0.4% إلى 2658.64 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة بنسبة 0.1% إلى 2677.70 دولار للأونصة. (سكاي نيوز)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2024-12-16
12:00 | 2024-12-16
10:28 | 2024-12-16
09:56 | 2024-12-16
09:38 | 2024-12-16
07:53 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24