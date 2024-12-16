مع تراجع الدولار.. أسعار الذهب ترتفع

سجات أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ارتفاعاً مع تراجع الدولار، في حين بدأ الحذر لدى المستثمرين قبل اجتماع الفيدرالي الأميركي وسط توقعات أن يتم خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.



وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الفورية بنسبة 0.4% إلى 2658.64 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة بنسبة 0.1% إلى 2677.70 دولار للأونصة. (سكاي نيوز)

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