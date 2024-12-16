قريباً.. مصر تستعد لتشغيل أضخم رافعات الموانئ بالعالم (صور)

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ويطلق عليها الأوناش العملاقة، ومن المقرر تشغيل هذه الأوناش في محطة تحيا مصر بميناء دمياط، وهى أوناش تعمل بالكهرباء وتستخدم في شحن وتفريغ حمولات السفن التي تستقبلها المحطة، وهذه الأوناش مؤهلة لتفريغ وتحميل أكبر السفن بالعالم.وتم تركيب الأوناش العملاقة بـ محطة تحيا مصر الجديدة الجاري إنشاؤها ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية، بالإضافة إلى تركيب عدد من أوناش الساحة وهى كهربائية أيضا وتعمل على نقل وتداول الحاويات في الساحة الخاصة بالمحطة.وتم تثبيت 5 أوناش رصيف عملاقة بمحطة تحيا مصر، وهي مخصصة لخدمة تداول الحاويات، كدفعة أولى من إجمال أوناش المحطة البالغ عددها 12 ونشا، والتي تصل تباعاً للميناء.وتعد من أحدث أنواع أوناش الرصيف العملاقة على مستوى العالم من إنتاج شركة "HHMC " الصينية، حيث من المنتظر أن تُسهم بشكل كبير في زيادة كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ الخاص والحاويات داخل المحطة. (روسيا اليوم)