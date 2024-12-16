16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
قريباً.. مصر تستعد لتشغيل أضخم رافعات الموانئ بالعالم (صور)
Lebanon 24
16-12-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد مصر قريبا، لإطلاق أحدث رافعات أرصفة موانئ في العالم ومن أكثر الرافعات ارتفاعا.
ويطلق عليها الأوناش العملاقة، ومن المقرر تشغيل هذه الأوناش في محطة تحيا مصر بميناء دمياط، وهى أوناش تعمل بالكهرباء وتستخدم في شحن وتفريغ حمولات السفن التي تستقبلها المحطة، وهذه الأوناش مؤهلة لتفريغ وتحميل أكبر السفن بالعالم.
Advertisement
وتم تركيب الأوناش العملاقة بـ محطة تحيا مصر الجديدة الجاري إنشاؤها ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية، بالإضافة إلى تركيب عدد من أوناش الساحة وهى كهربائية أيضا وتعمل على نقل وتداول الحاويات في الساحة الخاصة بالمحطة.
وتم تثبيت 5 أوناش رصيف عملاقة بمحطة تحيا مصر، وهي مخصصة لخدمة تداول الحاويات، كدفعة أولى من إجمال أوناش المحطة البالغ عددها 12 ونشا، والتي تصل تباعاً للميناء.
وتعد من أحدث أنواع أوناش الرصيف العملاقة على مستوى العالم من إنتاج شركة "HHMC " الصينية، حيث من المنتظر أن تُسهم بشكل كبير في زيادة كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ الخاص والحاويات داخل المحطة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الممثل السوري تيم حسن "ضابط فاسد".. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الممثل السوري تيم حسن "ضابط فاسد".. إليكم التفاصيل
03:50 | 2024-12-16
16/12/2024 03:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. أول تعليق من ممثلة سورية شهيرة على سقوط النظام (صورة)
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. أول تعليق من ممثلة سورية شهيرة على سقوط النظام (صورة)
02:32 | 2024-12-16
16/12/2024 02:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل بيان لبشار الأسد يشرح فيه ظروف تنحيه.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
أوّل بيان لبشار الأسد يشرح فيه ظروف تنحيه.. إليكم ما قاله
07:39 | 2024-12-16
16/12/2024 07:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أغفل الشيخ قاسم كلمة "بدءًا"؟
Lebanon 24
لماذا أغفل الشيخ قاسم كلمة "بدءًا"؟
02:00 | 2024-12-16
16/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بماذا فوجئ نصرالله قبل عام؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
بماذا فوجئ نصرالله قبل عام؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن
14:38 | 2024-12-16
16/12/2024 02:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:24 | 2024-12-17
بعد سقوط الأسد.. سوريا تحتفظ بنحو 26 طناً من احتياطي الذهب
23:36 | 2024-12-16
"بتكوين" في "أفضل" أوقاتها مع اقتراب تنصيب ترامب
16:00 | 2024-12-16
مع تراجع الدولار.. أسعار الذهب ترتفع
14:00 | 2024-12-16
لأول مرة منذ 10 سنوات.. بورصة دبي تسجل أعلى مستوى
12:00 | 2024-12-16
"بشار الأسد في جيوبنا".. ما مصير "الليرة السورية"؟
10:28 | 2024-12-16
4 دول عربية ستستفيد من رسوم ترامب الجمركية
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
17/12/2024 08:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
17/12/2024 08:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
17/12/2024 08:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24