"بتكوين" في "أفضل" أوقاتها مع اقتراب تنصيب ترامب

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يأخذ سعر عملة بتكوين الرقمية في الارتفاع منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، ووصل إلى مستويات لم يصلها سابقا.ووصل سعر العملة الاثنين، إلى 106 ألف و720 دولار أميركي.وقبل يوم من الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من نوفمبر الماضي، كان سعر بتكوين عند 67 ألف و77 دولار أميركي.وبحسب كوين جيكو للبيانات، فإن القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة ككل زادت إلى المثلين تقريبا خلال 12 شهرا الأخيرة، لتسجل رقما قياسيا يقل قليلا عن 3.8 تريليون دولار.ما سبب الارتفاع؟خلال ولايته الأولى (2016 - 2020)، وصف ترامب العملات الرقمية أو المشفرة بأنها "نصب واحتيال".لكن موقفه تغير بالكامل، وأطلق عملته الرقمية الخاصة، وتعهد بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين والعملات الرقمية".وتحدث خلال حملته الانتخابية عن فكرة إقامة احتياطي وطني إستراتيجي من بيتكوين.وخلال أسابيع من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، زادت قيمة بتكوين بأكثر من الضعف، وارتفعت بنحو 45%.وجاء الارتفاع في سعر هذه العملة الرقمية، مدعوما أيضا، بانتخاب عدد من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس، وبعض المرشحين لمناصب عليا في إدارة ترامب القادمةإذ فاز في انتخابات الكونغرس الأخيرة بعض من داعمي العملات الرقمية، أشهرهم: ياسمين أنصاري، جولي جونسون، وشوماري فيغرس، ستيفن هورسفورد، ودون ديفيس، وهؤلاء جميعهم من الحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى الجمهوري بيرني مورينو.