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إقتصاد

أسعار النفط تستقر قبيل قرار الفائدة الأميركية

Lebanon 24
17-12-2024 | 01:44
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استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء مع قلق المستثمرين إزاء طلب الصين على الخام وترقبهم قرار أسعار الفائدة الأميركية غدا الأربعاء لاستقاء مزيد من المؤشرات على اتجاه السوق.
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انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات إلى 70.65 دولار للبرميل في الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 73.90 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى (آي.جي) إن الأسعار "تأثرت بجني الأرباح بعد قفزة الأسبوع الماضي بلغت 6% ومجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال أمس".
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