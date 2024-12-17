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إقتصاد
في أسبوعين... أسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوى
Lebanon 24
17-12-2024
|
05:07
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هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في أسبوعين، الثلاثاء، متأثرة بأداء قطاعي الطاقة والرعاية الصحية، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات بنوك مركزية رئيسية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وبحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ الثاني من ديسمبر.
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وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم شركات النفط والغاز 1.3 بالمئة بسبب تراجع أسعار الخام بعد بيانات اقتصادية صينية جددت المخاوف بشأن الطلب.
وتراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات الأدوية 1.2 بالمئة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس، غدا الأربعاء، إلا أن الأسواق ستركز على وتيرة التيسير النقدي المتوقعة خلال العام المقبل. ومن المقرر أن يعلن بنك اليابان وبنك إنجلترا قرارت بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس.
وصعد سهم إيرباص 1.6 بالمئة بعد أن رفع دويتشه بنك توصيته للسهم.
وهبط سهم بونزل خمسة بالمئة بعد أن قالت الشركة البريطانية المتخصصة في توزيع الإمدادات للأعمال إن انخفاض الأسعار لفترة أطول من المتوقع سيكون له تأثير طفيف على أرباحها السنوية، وخاصة على أعمالها في أوروبا. (سكاي نيوز)
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