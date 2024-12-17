البيتكوين تسجّل أرقاما قياسية جديدة

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سجل سعر "بتكوين" أعلى مستوياته على الإطلاق لليوم الثاني على التوالي، وسط تطلع المتداولين إلى مستويات 110,000 دولار.وارتفع سعر العملة المشفرة الأصلية 2.1% إلى 108,315 دولاراً يوم الثلاثاء، قبيل التراجع إلى سعر بداية اليوم عند حوالي 106000 دولار.وقال شيليانغ تانغ، رئيس شركة تداول العملات المشفرة "أربيلوس ماركتس": "شهدنا عمليات شرائية على عقود شراء عند نطاقات 110 ألف دولار- 120 ألف دولار، و110 ألف دولار - 125 ألف دولار يحين آجالها في كانون الثاني، بالإضافة إلى طلبات شراء فورية عند نطاق 100 ألف دولار و105 ألف دولار إلى أكثر من 120 ألف دولار". (بلومبيرغ)