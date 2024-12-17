أسعار النفط تنخفض مع تراجع الأسهم الصينية

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هبطت أسعار النفط لليوم الثاني، بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية الصينية المخاوف بشأن الطلب، وتراجعت أسواق الأسهم في معظم المناطق.انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط بنحو 1% ليستقر عند حوالي 70 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام "برنت" إلى حوالي 73 دولاراً.تراجعت الأسهم في معظم المناطق، مما أضاف إلى الضغوط على الخام، التي تعاني من ضعف أرقام التكرير ومبيعات التجزئة الصينية يوم الإثنين. (بلومبيرغ)