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إقتصاد

أسعار النفط تنخفض مع تراجع الأسهم الصينية

Lebanon 24
17-12-2024 | 16:48
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هبطت أسعار النفط لليوم الثاني، بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية الصينية المخاوف بشأن الطلب، وتراجعت أسواق الأسهم في معظم المناطق.

انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط بنحو 1% ليستقر عند حوالي 70 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام "برنت" إلى حوالي 73 دولاراً.
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تراجعت الأسهم في معظم المناطق، مما أضاف إلى الضغوط على الخام، التي تعاني من ضعف أرقام التكرير ومبيعات التجزئة الصينية يوم الإثنين. (بلومبيرغ)
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