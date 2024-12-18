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إقتصاد

صادرات النفط ترتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر في السعوديّة

Lebanon 24
18-12-2024 | 07:12
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ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام خلال شهر تشرين الاول الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.

وأظهرت أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، أن صادرات الخام السعودية قد زادت بواقع 0.174 مليون برميل يوميا، لتصل إلى 5.925 مليون برميل يوميا في تشرين الاول الماضي من 5.751 مليون في أيلول.
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وفي الوقت عينه، انخفض إنتاج السعودية قليلا إلى 8.972 مليون برميل يوميا من 8.975 مليون برميل يوميا في أيلول.

وأظهرت البيانات أن استهلاك المصافي السعودية من النفط ارتفع 0.019 مليون برميل يوميا إلى 2.737 مليون برميل يوميا، كما انخفض الحرق المباشر للخام 156 ألف برميل يوميا إلى 362 ألف برميل يوميا. (سكاي نيوز)
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