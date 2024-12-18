تراجع أسواق الخليج قبيل قرار الفائدة الأميركية

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انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة بضغط من تراجع أغلب القطاعات.



وهبط سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.5 بالمئة والشركة السعودية العربية للتعدين 0.6 بالمئة. سجلت أغلب بورصات منطقة الخليج تراجعا، في وقت يتوخى فيه المستثمرون الحذر قبل صدور آخر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة هذا العام، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية إلى استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي.انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة بضغط من تراجع أغلب القطاعات.وهبط سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.5 بالمئة والشركة السعودية العربية للتعدين 0.6 بالمئة.

ولكن سهم مجموعة صافولا قفز 10 بالمئة ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي ووصل بذلك لأعلى مستوى في تسعة أشهر.



وقالت أكبر شركة في المملكة لإنتاج الأغذية يوم الأحد إن مساهميها وافقوا على اقتراح من مجلس الإدارة لخفض رأس المال وتعويض المساهمين من خلال دفع مبلغ 8.34 مليار ريال على شكل أسهم في شركة المراعي.



وتراجع مؤشر دبي 0.8 بالمئة، أما مؤشر أبوظبي فقد خالف التوجه العام وارتفع 0.2 بالمئة. (سكاي نيوز)