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إقتصاد
بعد المستويات القياسية.. البيتكوين تتراجع
Lebanon 24
19-12-2024
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انخفضت عملة "بيتكوين" بأكبر وتيرة لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ضمن تراجع أوسع في الاستثمارات القائمة على المضاربة، بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من الحذر بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
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وأدى الانخفاض الذي تجاوز 5% يوم الأربعاء إلى دفع أكبر الأصول المشفرة نحو مستوى 100 ألف دولار، وهو مستوى يحظى بمتابعة كبيرة.
وتم تداول بيتكوين عند 100,230 دولاراً صباح اليوم، بينما كافحت الرموز الرئيسية الأخرى أيضاً مثل "إيثير"، و"إكس آر بي"، و"دوج كوين" المفضلة لدى متداولي عملات الميم. (بلومبيرغ)
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