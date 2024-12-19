بعد المستويات القياسية.. البيتكوين تتراجع

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انخفضت عملة "بيتكوين" بأكبر وتيرة لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ضمن تراجع أوسع في الاستثمارات القائمة على المضاربة، بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من الحذر بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل.وأدى الانخفاض الذي تجاوز 5% يوم الأربعاء إلى دفع أكبر الأصول المشفرة نحو مستوى 100 ألف دولار، وهو مستوى يحظى بمتابعة كبيرة.