أسعار النفط تنخفض.. إليكم كم سجّلت

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انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد ارتفاعها أمس في ظل تقييم الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.55% إلى 70.19 دولار للبرميل.فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.57% إلى 72.97 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".