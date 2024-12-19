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إقتصاد

أسعار النفط تنخفض.. إليكم كم سجّلت

Lebanon 24
19-12-2024 | 02:02
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انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد ارتفاعها أمس في ظل تقييم الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.55% إلى 70.19 دولار للبرميل.
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فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.57% إلى 72.97 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

 
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