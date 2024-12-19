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إقتصاد

في 5 أسابيع... الأسهم الأوروبية تتّجه لأكبر تراجع

Lebanon 24
19-12-2024 | 06:57
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هوت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، وتتجه نحو أكبر تراجع لها في 5 أسابيع بعدما تخارج مستثمرون من الأصول الأكثر خطورة بما في ذلك الأسهم والسلع الأولية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض الفائدة بوتيرة أبطأ خلال العام المقبل.
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وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة، وسط تراجع كافة القطاعات الفرعية الرئيسية. (سكاي نيوز)
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