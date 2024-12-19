في 5 أسابيع... الأسهم الأوروبية تتّجه لأكبر تراجع

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هوت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، وتتجه نحو أكبر تراجع لها في 5 أسابيع بعدما تخارج مستثمرون من الأصول الأكثر خطورة بما في ذلك الأسهم والسلع الأولية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض الفائدة بوتيرة أبطأ خلال العام المقبل.وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة، وسط تراجع كافة القطاعات الفرعية الرئيسية. (سكاي نيوز)