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إقتصاد

بحلول 2035.. ولاية أميركيّة تحظر بيع سيارات البنزين الجديدة

Lebanon 24
19-12-2024 | 09:08
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حصلت ولاية كاليفورنيا الأميركية على موافقة وكالة الحماية البيئية على طلبين لفرض معايير صارمة على انبعاثات السيارات، بما في ذلك قانون يستهدف حظر بيع السيارات الجديدة، التي تعمل بالبنزين في الولاية بحلول 2035، في حين من المحتمل أن تلغي إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هذه الموافقات.
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وقال ميشيل ريجان  مدير وكالة الحماية البيئية إن ولاية كاليفورنيا تتمتع بصلاحية قديمة لكي تطلب من وكالة الحماية البيئية السماح لها بفرض قواعد صارمة لحماية سكانها من التلوث الناجم عن وسائل النقل من السيارات والشاحنات، مضيفاً "قرار اليوم يأتي في إطار التزام وكالة الحماية البيئية بالاشتراك مع الولايات لتقليل الانبعاثات والعمل على مواجهة خطر التغير المناخي". (الامارات 24)

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