الاسهم الاوروبية تتتراجع.. "ستوكس 600" يسجّل أكبر انخفاض يومي في أكثر من شهر

تراجعت الأسهم الأوروبية، مساء اليوم الخميس، وسجل المؤشر "ستوكس 600" أكبر انخفاض يومي له منذ أوائل تشرين الثاني.



Advertisement

وتراجعت أسهم شركات الرقائق، منها "إيه.إس.إم.إل" و"إنفنيون تكنولوجيز" و"إس.تي.إم إليكترونيكس" ما بين 3.7 بالمئة و6.2 بالمئة، متأثرة أيضا بالتوقعات الفصلية المتشائمة لشركة مايكرون تكنولوجي الأميركية.



وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي على تراجع بلغ 1.5 بالمئة، مسجلا أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، في ظل تراجع القطاعات الفرعية الرئيسية.وتراجعت أسهم شركات الرقائق، منها "إيه.إس.إم.إل" و"إنفنيون تكنولوجيز" و"إس.تي.إم إليكترونيكس" ما بين 3.7 بالمئة و6.2 بالمئة، متأثرة أيضا بالتوقعات الفصلية المتشائمة لشركة مايكرون تكنولوجي الأميركية.

الى ذلك، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.75 بالمئة كما كان متوقعا رغم انقسام صناع السياسات بشأن خفض أسعار الفائدة، بينما وافق عدد أكبر من المتوقع من المسؤولين على خفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد المتباطئ.



وانخفض المؤشر "فاينانشال تايمز" 100 البريطاني 1.1 بالمئة، بعد موجة بيع أوسع نطاقا.



كذلك، خفّض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا، في حين أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاما عند 4.50 بالمئة.