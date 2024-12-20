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إقتصاد

في أميركا.. إنفاق المستهلكين يرتفع والتضخم يتراجع

Lebanon 24
20-12-2024 | 16:00
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ارتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين في شهر تشرين الثاني، مما يؤكد قدرة الاقتصاد على التحمل، الأمر الذي دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع إلى توقع تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025 أقل مما كان متوقعا قبل ثلاثة شهور.
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وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة، أن "إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بواقع 0.3 بالمئة في تشرين الأول".

وانحسر التضخم الشهري في تشرين الثاني بعد أن أظهر تحسنا طفيفا في الأشهر القليلة الماضية. (سكاي نيوز) 
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