في أميركا.. إنفاق المستهلكين يرتفع والتضخم يتراجع

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وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة، أن "إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بواقع 0.3 بالمئة في تشرين الأول".وانحسر التضخم الشهري في تشرين الثاني بعد أن أظهر تحسنا طفيفا في الأشهر القليلة الماضية. (سكاي نيوز)