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إقتصاد
روسيا تخفض حصة تصدير القمح 63% في موسم 2024-2025
Lebanon 24
21-12-2024
|
01:19
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أعلنت روسيا، الجمعة، خفض حصة تصدير القمح 63 بالمئة في النصف الثاني من موسم التصدير إلى 10.6 مليون طن، مما يعني انخفاض الصادرات بشكل حاد في العام المقبل.
ويمثل هذا الرقم انخفاضا عن الحصة الروسية البالغة 11 مليون طن التي أعلن عنها أواخر الشهر الماضي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهو اتحاد تجاري يضم روسيا وأربع دول أخرى من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة.
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ويأتي قرار خفض حصة التصدير في إطار إجراءات تحسين العرض المحلي ومكافحة التضخم الذي يبلغ حاليا 9.5 بالمئة.
وتتوقع روسيا أن يصل محصولها من القمح هذا العام إلى 83 مليون طن، انخفاضا من 92.8 مليون في 2023.
وقالت الحكومة في بيان: "اتُخذ القرار مع مراعاة التوازن المتوقع بين إنتاج محاصيل الحبوب واستهلاكها في السوق المحلية".
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