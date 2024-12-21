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إقتصاد

الذهب يسجّل تراجعاً أسبوعياً

Lebanon 24
21-12-2024 | 09:54
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تراجعت أسعار الذهب الاسبوعية على الرغم من ارتفاعه في آخر جلسات الأسبوع، أمس الجمعة.
وقلص الذهب من خسائره الأسبوعية بعد أن أشارت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في التضخم، إلا أن المعدن الأصفر سجل تراجعا أسبوعيا بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025.
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وسجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر شباط 2025 تراجعا أسبوعيا بنحو 1.1 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2645.1 دولارا للأونصة.

وانخفض الدولار 0.6 بالمئة، أمس الجمعة، عن أعلى مستوياته في عامين مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف من أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

وأظهر تقرير أن التضخم الشهري تباطأ في تشرين الثاني بعد تحسن طفيف في الأشهر الماضية.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.2 بالمئة في تشرين الاول.

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