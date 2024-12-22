رجل أعمال أميركي يُحذّر من انهيار النظام المالي: إستثمروا في البيتكوين

Advertisement

حذر رجل الأعمال الأميركي روبرت كيوساكي من انهيار مالي غير مسبوق قد يحدث قريبًا، وقدم نصيحة بالاستثمار في الذهب والفضة وعملة البتكوين كوسيلة للوقاية من هذه الكارثة.وفي منشور في حسابه على "إكس"، أعرب كيوساكي عن عدم ثقته في النظام المالي الأميركي، قائلا: "لقد توقفت عن الثقة في النظام منذ عام 1965 عندما تغيّر تركيب العملات المعدنية، ثم مرة أخرى في عام 1971 عندما تم فصل الدولار عن الذهب".وأضاف: "أنا لا أثق في حكومة الولايات المتحدة، أو وزارة الخزانة الأميركية، أو الاحتياطي الفيدرالي".