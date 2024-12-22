زواج الـ600 مليون دولار.. بيزوس ولورين سيتزوجان خلال أيّام

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أفادت تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن يتزوج مؤسس أمازون جيف بيزوس، وخطيبته السابقة المذيعة التلفزيونية لورين سانشيز، في أسبن في عطلة نهاية الأسبوع بعد عيد الميلاد.ومن المقرر أن يعقد الملياردير جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز قرانهما في حفل زفاف فخم في أسبن بولاية كولورادو بتكلفة تقدر بنحو 600 مليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الزوجين المخطوبين منذ أذار 2023، اختارا مطعم ماتسوهيسا، وهو مطعم سوشي فاخر، كمكان للاحتفال بحفل زفافهما الذي يحمل طابع بلاد العجائب الشتوية. (سكاي نيوز)