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إقتصاد
الدولار الأميركي يخترق مستويات جديدة أمام الجنيه المصري
Lebanon 24
22-12-2024
|
12:45
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سجل الدولار الأميركي مستويات جديدة مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم، الأحد، حيث واصل الزحف مقتربًا من مستوى 51 جنيهًا.
وفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 50.89 جنيهًا للشراء، مقابل 50.98 جنيهًأ للبيع.
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ولدى البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 50.86 جنيهًا للشراء، مقابل 50.99 جنيهًا للبيع. وفي بنوك البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 50.85 جنيهًا للشراء، و50.95 جنيهًا للبيع.
فيما بلغ متوسط سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري نحو 53.04 جنيهًا للشراء، مقابل 53.19 جنيهًا للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 52.60 جنيهًأ للشراء، مقابل 53.23 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 63.92 جنيهًا للشراء، و64.11 جنيهًا للبيع بالبنك المركزي المصري. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 63.44 جنيهًا للشراء، و64.26 جنيهًا للبيع.
عربيًا، بلغ سعر صرف الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري مستوى 13.54 جنيهًا للشراء، مقابل 13.58 جنيهًأ للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري ومصر، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي نحو 13.51 جنيهًا للشراء، و13.56 جنيهًأ للبيع.
واستقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 165.07 جنيهًا للشراء، مقابل 165.57 جنيهًا للبيع لدى البنك المركزي المصري. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر عند مستوى 164.35 جنيهًا للشراء، و165.40 جنيهًا للبيع.
وبلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري مستوى 13.85 جنيهًا للشراء، و13.88 جنيهًا للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر عند مستوى 13.83 جنيهًا للشراء، مقابل 13.87 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر صرف الريال القطري مستوى 13.95 جنيهًا للشراء، و13.99 جنيهًأ للبيع لدى البنك المركزي المصري. وبلغ مستوى 13.02 جنيهًأ للشراء، مقابل 13.99 جنيهًا للبيع في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر.
وفي تصريحات سابقة، كان رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قد توقع أن يشهد سعر صرف الدولار تحركات في حدود 5% صعودًا ونزولًا. وبالفعل شهد سعر صرف الدولار مستويات تاريخية خلال التعاملات الأخيرة، وهو ما دفع المصريين إلى الحديث مجددًا عن خسائر العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي.
وفي السياق، فقد استبعدت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيف الائتماني، استمرار ارتفاع الدولار مقابل العملة المصرية إلى أكثر من 50 جنيهاً في ظل تحسن معنويات المستثمرين والتدخل في السوق. وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصاد مصر إلى 3.7% في العام المالي الحالي من 4.2% سابقاً في ظل طول فترة انقطاع المرور من قناة السويس.
فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي ليصل إلى مستوى 56.26 جنيه خلال العام المالي 2024/2025، ثم يواصل الصعود إلى نحو 58.39 جنيه في العام المالي التالي، ثم يرتفع إلى 59.46 جنيه في العام المالي 2026/2027، ليستقر عند مستوى 59.67 جنيه لعامين متتاليين حتى عام 2029.
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