سعر النفط يستقر بعد خسارة أسبوعية

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استقر سعر النفط بعد انخفاض أسبوعي مع تقييم المتداولين لتهديد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بإعادة فرض السيطرة الأميركية على قناة بنما.تم تداول خام برنت قرب 73 دولاراً للبرميل بعد انخفاض بنحو 2.1% الأسبوع الماضي، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط دون 70 دولاراً للبرميل. (بلومبيرغ)