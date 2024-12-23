دراسة تكشف عن أغلى مطاعم الوجبات السريعة

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أظهرت دراسة حديثة أن سلسلة مطاعم Shake Shack تصدرت قائمة أغلى المطاعم في الولايات المتحدة من حيث أسعار الوجبات السريعة، تلتها مطاعم Five Guys وSugar Factory، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Preply. تأتي هذه الدراسة في وقت يعاني فيه الأميركيون من ضغوط التضخم وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.تضمن البحث تحليلًا لـ 57,245 تقييمًا عبر 50 مدينة أميركية، حيث قام الباحثون بالتركيز على كلمات مثل "غالي الثمن" و"احتيال" في المراجعات لتحديد مدى تكرار شكاوى العملاء. وبحسب الدراسة، تميزت مدن كاليفورنيا، مثل أوكلاند وسان خوسيه، بتصنيفها ضمن أعلى المدن التي تحتوي على مطاعم باهظة الثمن، وهو ما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة في الولاية.أما في نيويورك، فقد كانت المدينة الوحيدة التي سجلت أسعارًا أقل مقارنة ببقية المدن. (fox business)