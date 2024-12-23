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إقتصاد

توقعات بتثبيت الفائدة في مصر خلال اجتماع البنك المركزي المقبل

Lebanon 24
23-12-2024 | 23:59
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أظهر استطلاع لآراء محللين أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
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وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في آذار في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في كانون الثاني.

وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
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