زخم "بتكوين" يتراجع مع اقتراب نهاية عام قياسي

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تراجعت بتكوين مع اقتراب نهاية عام قياسي، فقد تم تداول العملة المشفرة بحوالي 94500 دولار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في آسيا، أي أقل بحوالي 14000 دولار عن ذروتها التاريخية التي تم تحقيقها في 17 كانون الأول، وانخفضت العملة المشفرة إلى متوسطها المتحرك لمدة 50 يوماً، وهو ما يعتبره البعض سبباً للتحفظ.يستدعي اختبار هذا المتوسط المتحرك، الذي يراقبه الكثيرون "التحول إلى موقف محايد" في ظل "مرحلة التوحيد" للعملة، مع توقف السعر عن الاتجاه القوي سواء للأعلى أو للأسفل، بحسب ما كتبته المحللة الفنية كاتي ستوكتون من شركة "فيرليد ستراتيجيزس" (Fairlead Strategies LLC) في مذكرة.ويعكس تراجع بتكوين التوقعات بتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 2025، وهو التوقع الذي خفف من حماس المضاربين الذي أثارته دعوة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتخفيف لوائح العملات المشفرة في الولايات المتحدة، كما دعم الرئيس الجمهوري فكرة إنشاء مخزون وطني من بتكوين.في الوقت نفسه، أعلنت شركة "مايكروستراتيجي" (MicroStrategy Inc) أنها اشترت بما قيمته 561 مليون دولار من "بتكوين" بمتوسط سعر قريب من أعلى مستوى قياسي تم الوصول إليه الأسبوع الماضي. وهذه كانت المرة السابعة على التوالي التي تقوم فيها شركة البرمجيات، التي تحولت إلى شركة محفزة لعملة "بتكوين"، بإجراء مثل هذه المشتريات.كان ترمب في السابق يشكك في الأصول المشفرة، لكنه تحول إلى تأييدها بعد أن أنفق القطاع الكثير على الترويج لمصالحه أثناء حملات الانتخابات الأميركية. وقد قفز سعر بتكوين بحوالي 40% منذ فوز ترمب في الانتخابات في 5 تشرين الثاني، وقيامه باتخاذ إجراءات معاكسة لإدارة جو بايدن التي كانت تشدد الرقابة على العملات المشفرة.جذبت صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة، التي تستثمر مباشرة في بتكوين، أكثر من 12 مليار دولار من التدفقات الصافية منذ أن أصبح ترمب الرئيس المنتخب. ومع ذلك، تباطأت وتيرة التدفقات مؤخراً، مع حدوث أكبر تخارج يومي من مجموعة تضم 12 صندوقاً في 19 كانون الأول. (الشرق)