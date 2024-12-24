الدولار يُحافظ على قوته ويرتقع

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حافظ الدولار على مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة، فحقق قفزة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقابل سلة من العملات، مدفوعا بتباين توقعات البنوك المركزية.فبعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة، يبدو أنه يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول مما توقعته الأسواق، وهو ما رفع عائدات سندات الخزانة الأميركية ودفع الدولار للصعود 1.2 بالمئة إلى أعلى مستوياته في عامين.ومن المرجح أن تتضاءل أحجام التداول هذا الأسبوع مع اقتراب نهاية العام ومع ندرة صدور بيانات اقتصادية مهمة، مما يعني أن مسألة أسعار الفائدة ستظل على الأرجح المحرك الرئيسي في سوق الصرف الأجنبي.وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 108.2. (سكاي نيوز)