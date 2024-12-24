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إقتصاد

البيتكوين تتعافى وأسهم العملات الرقمية تصعد بقوة

Lebanon 24
24-12-2024 | 16:39
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ارتفع سعر عملة البيتكوين الرقمية مع نهاية الجلسة الأميركية، وتتداول البيتكوين الآن عند 97,688.9$ صعودًا بنسبة +4.71% في الـ 24 ساعة الأخيرة. ويسجل رأس المال السوقي الآن 1.94 تريليون دولار حسب بيانات Investing ولا تزال البيتكوين الأكثر هيمنة بحصة سوقية تبلغ 56.3% ويليها عملة إيثريوم بحصة سوق 12.4%. يذكر أنه بناء على سعر الإغلاق اليوم، تكون البيتكوين قد انخفضت بنسبة -8.39% في السبع أيام الأخيرة، وكذلك انخفضت العملة البديلة الأشهر، الإيثريوم، بنسبة -12.47% في السبع أيام الأخيرة.
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أسعار أشهر العملات الرقمية

عملة سولانا: السعر الآن: 195.532$ دولار، الحركة: +2.79%

عملة بينانس كوين: السعر الآن: 693.38$ دولار، الحركة: +0.3%

عملة ريبل: السعر الآن: 2.3044$ دولار، الحركة: +2.83%

عملة دوج كوين: السعر الآن: 0.332069$ دولار، الحركة: +3.10%

عملة شيبا إينو: السعر الآن: 0.00002293$ دولار، الحركة: +2.01%

عملة كاردانو: السعر الآن: 0.9239$ دولار، الحركة: -0.02%

أسهم لها علاقة بالعملات الرقمية

وقد أثرت حركة العملات الرقمية بشكل مباشر في أسعار أسهم تعدين البيتكوين والأسهم عالية التعرض للبيتكوين والعملات الرقمية.

سهم كوين بيز جلوبال إنك (COIN): السعر عند الإغلاق 279.62$ دولار، الأداء: +4.3%
سهم مايكروستراتيجي (MSTR): السعر عند الإغلاق 358.18$ دولار، الأداء: +7.8%
سهم ماراثون ديجيتال هولدينج (MARA): السعر عند الإغلاق 20.15$ دولار، الأداء: +4.7%
سهم باي بال (PYPL): السعر عند الإغلاق 88.25$ دولار، الأداء: +1.60%
سهم بلوك (SQ): السعر عند الإغلاق 91.08$ دولار، الأداء: +2.0% (investing)
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