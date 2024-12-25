ارتفاع أسعار النفط تزامنا مع عطلة الميلاد

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أغلقت أسعار النفط في تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع بأكثر من 1%، رغم ضعف الطلب مع حلول أعياد الميلاد.وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر شباط المقبل عند التسوية أمس، بنسبة 1.3% إلى 73.58 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم الشهر نفسه بنسبة 1.25% إلى 70.10 دولار للبرميل.وجاء الارتفاع في ظل مخاوف الأسواق من تراجع الطللب على الذهب الأسود في ظل التوترات الجيوسياسية. (روسيا اليوم)