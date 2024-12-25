23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
5
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
السوق السعودية تشهد تقلبات حادة
Lebanon 24
25-12-2024
|
07:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث يتزامن ذلك مع انخفاض السيولة بالسوق.
يسجل تاسي الآن تراجعًا قدره 12 نقطة، ما يعادل 0.11%، إلى مستوى 11,901 نقطة.
Advertisement
في المقابل، سجل مؤشر السوق الموازية نمو انخفاضًا بلغ 52 نقطة، أي بنسبة 0.17%، إلى مستوى 30,973 نقطة.
وتعاني سوق الأسهم السعودية من تدني مستويات السيولة، وهو ما يعيق اكتساب الزخم اللازم لتجاوز حالة الاتجاه العرضي التي استمرت خلال عام 2024.
وسجلت السوق يوم الثلاثاء ثاني أدنى قيمة تداولات يومية في الشهر الجاري، إذ بلغت 3.8 مليار ريال، ومن المتوقع أن يشهد السوق جلسة تداول هادئة اليوم الأربعاء، مع غياب النشاط في أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية بسبب العطلات.
ويرجح المحللون أن يعيد مؤشر "تاسي" اختبار مستوى 12,000 نقطة اليوم، بعد تراجعه الهامشي بنسبة 0.3% يوم أمس، مدعومًا بالأداء الإيجابي للأسهم القيادية في قطاعي البنوك والبتروكيماويات. (investing)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستكون غزيرة.. منخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان والأب خنيصر يكشف تفاصيله
Lebanon 24
الأمطار ستكون غزيرة.. منخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان والأب خنيصر يكشف تفاصيله
08:45 | 2024-12-24
24/12/2024 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الطلب بإخلاء عقارين في بيروت بشكل عاجل
Lebanon 24
بالصورة... الطلب بإخلاء عقارين في بيروت بشكل عاجل
08:57 | 2024-12-24
24/12/2024 08:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب سيودّع البرلمان.. تحضير البديل بدأ
Lebanon 24
نائب سيودّع البرلمان.. تحضير البديل بدأ
01:30 | 2024-12-25
25/12/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انفصالها مؤخرا عن زوجها الثاني.. شاهدوا مع من احتفلت كارلا حداد بعيد الميلاد (صور)
Lebanon 24
بعد انفصالها مؤخرا عن زوجها الثاني.. شاهدوا مع من احتفلت كارلا حداد بعيد الميلاد (صور)
02:44 | 2024-12-25
25/12/2024 02:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على البقاع فجراً.. ماذا استهدفت؟ (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على البقاع فجراً.. ماذا استهدفت؟ (صور وفيديو)
23:20 | 2024-12-24
24/12/2024 11:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:58 | 2024-12-25
فوضى وتوتر داخل مجلس النواب الأميركي.. والسبب أغنى رجل في العالم
07:31 | 2024-12-25
سلام بحث مع نقيب مستوردي المواد الغذائية شؤون القطاع
06:16 | 2024-12-25
شركة خليجية ستعاود تسيير رحلاتها إلى لبنان.. إليكم التفاصيل
05:24 | 2024-12-25
لأوّل مرة قبل أكثر من عقد.. بورصة دبي تقفز إلى هذه الأرقام
04:27 | 2024-12-25
ارتفاع أسعار النفط تزامنا مع عطلة الميلاد
02:19 | 2024-12-25
هل تساهم تركيا في طباعة أوراق نقدية جديدة لسوريا؟
فيديو
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
25/12/2024 15:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
25/12/2024 15:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
25/12/2024 15:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24