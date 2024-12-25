السوق السعودية تشهد تقلبات حادة

Advertisement

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث يتزامن ذلك مع انخفاض السيولة بالسوق.يسجل تاسي الآن تراجعًا قدره 12 نقطة، ما يعادل 0.11%، إلى مستوى 11,901 نقطة.في المقابل، سجل مؤشر السوق الموازية نمو انخفاضًا بلغ 52 نقطة، أي بنسبة 0.17%، إلى مستوى 30,973 نقطة.وتعاني سوق الأسهم السعودية من تدني مستويات السيولة، وهو ما يعيق اكتساب الزخم اللازم لتجاوز حالة الاتجاه العرضي التي استمرت خلال عام 2024.وسجلت السوق يوم الثلاثاء ثاني أدنى قيمة تداولات يومية في الشهر الجاري، إذ بلغت 3.8 مليار ريال، ومن المتوقع أن يشهد السوق جلسة تداول هادئة اليوم الأربعاء، مع غياب النشاط في أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية بسبب العطلات.ويرجح المحللون أن يعيد مؤشر "تاسي" اختبار مستوى 12,000 نقطة اليوم، بعد تراجعه الهامشي بنسبة 0.3% يوم أمس، مدعومًا بالأداء الإيجابي للأسهم القيادية في قطاعي البنوك والبتروكيماويات. (investing)