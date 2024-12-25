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إقتصاد

"مذبحة" تنتظر شركة نيسان.. هذا ما كشف عنه كارلوس غصن

Lebanon 24
25-12-2024 | 10:30
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قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، في حديث مع قناة CNBC، إن شركة نيسان ستتعرض "لمجزرة" إذا اندمجت مع هوندا، نظرًا لوجود تكرار كامل بين الشركتين اليابانيتين.

وكشفت هوندا ونيسان، يوم الاثنين، عن خطط مبدئية لدمج أعمالهما بهدف مواجهة التحديات التي يفرضها التحول إلى السيارات الكهربائية.
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وأشار غصن، إلى أن "نيسان" تبدو وكأنها تبحث عن منقذ في ظل تراجع مبيعاتها وأرباحها.

وقال: "لا شك أن هوندا ستكون هي المسيطرة، وهذا أمر محزن بالنسبة لي بعد أن قدت نيسان لمدة 19 عامًا وجعلتها في مقدمة الصناعة، الآن أراها معرضة لمجزرة بسبب التكرار الكامل بين نيسان وهوندا".

وأضاف غصن أن أي محاولة لتحقيق التآزر بين الشركتين ستعتمد على تقليل التكاليف وإزالة التكرار في المصانع والتكنولوجيا، مؤكدًا أن الطرف الذي سيدفع الثمن هو الشريك الأضعف، وهو نيسان.

وقال غصن إن نيسان كانت تتمتع بتكامل أكبر مع شريكتها الفرنسية رينو، مشيرًا إلى شراكة طويلة الأمد تم تفكيكها إلى حد كبير. (العربية)
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